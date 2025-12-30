Литва заявила про готовность к минированию мостов на границе с Беларусью. Об этом пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.
«Мосты оснащаются инженерными конструкциями для крепления взрывчатых материалов», — говорится в сообщении.
В Вооруженных Силах Литвы заявили о том, что проводимые работы — часть создания «Балтийской линии обороны» вдоль границы с Беларусью и Россией. Согласно плану, предусматривается оснащение мостов в приграничье конструкциями, которые при необходимости дадут возможность «легче и быстрее» разрушить мосты.
Вместе с тем рядом с границей уже было создано несколько десятков пунктов, предназначенных для хранения противотанковых и других заграждений. Также проводятся работы по углублению ирригационных каналов.
Тем временем Литва хочет вернуть транзит калийных удобрений из Беларуси через Клайпеду.
Кроме того, мы узнали топ-5 новшеств ЖКХ в Беларуси в 2026: коммуналка подорожает в пределах 22,5 рубля, уточнят сроки капремонта, стартует реновация жилья, появятся новые нормы при ликвидации потопа в подъезде.