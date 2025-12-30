Ричмонд
Литва заявила про готовность к минированию мостов на границе с Беларусью

Литва готовится к минированию мостов на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литва заявила про готовность к минированию мостов на границе с Беларусью. Об этом пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.

«Мосты оснащаются инженерными конструкциями для крепления взрывчатых материалов», — говорится в сообщении.

В Вооруженных Силах Литвы заявили о том, что проводимые работы — часть создания «Балтийской линии обороны» вдоль границы с Беларусью и Россией. Согласно плану, предусматривается оснащение мостов в приграничье конструкциями, которые при необходимости дадут возможность «легче и быстрее» разрушить мосты.

Вместе с тем рядом с границей уже было создано несколько десятков пунктов, предназначенных для хранения противотанковых и других заграждений. Также проводятся работы по углублению ирригационных каналов.

Тем временем Литва хочет вернуть транзит калийных удобрений из Беларуси через Клайпеду.

Ранее МИД Беларуси сделал заявление из-за ситуации вокруг Тайваня.

Кроме того, мы узнали топ-5 новшеств ЖКХ в Беларуси в 2026: коммуналка подорожает в пределах 22,5 рубля, уточнят сроки капремонта, стартует реновация жилья, появятся новые нормы при ликвидации потопа в подъезде.

