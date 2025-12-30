Глава волгоградского региона Бочаров зачитал поздравление жителям области

Губернатор Андрей Бочаров в предпоследний день уходящего 2025 года поздравил всех жителей Волгоградской области с наступающим Новым годом и Рождеством.
Глава региона подчеркнул, что 2026-й волгоградцы встречают едиными, сильными, сплоченными, с надеждой только на лучшее и верой в победу.
«Хочу пожелать вам крепкого здоровья, добра и благополучия», — сказал губернатор.
Поздравление Андрей Бочаров зачитал в ходе оперативного совещания, на котором были рассмотрены вопросы проведения новогодних и рождественских мероприятий, а также обеспечения безопасности в регионе.
«По прогнозам специалистов Гидрометцентра, в период праздничных и выходных дней ожидается по-настоящему зимняя погода. А это требует от руководителей, отвечающих за бесперебойную работу инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, повышенного внимания», — подчеркнул глава региона.
Все экстренные службы будут круглосуточно дежурить в эти дни.
Ранее телефоны экстренных служб в Волгограде на время зимних каникул назвали в мэрии.