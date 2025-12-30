Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Состоялся телефонный разговор президентов России и Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Президенты обменялись мнениями о дальнейшем укреплении российско-иранского сотрудничества в различных сферах, включая энергетику и транспортную инфраструктуру.

Отдельное внимание было уделено недавнему налету беспилотников на резиденцию Владимира Путина. В ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку атаковать резиденцию президента в Новгородской области с применением 91 беспилотника. Все дроны были уничтожены, разрушений на земле не зафиксировано.

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Сегодня президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести новые удары по Ирану, если страна начнет восстанавливать свою ядерную программу.

Узнать больше по теме
Биография Масуда Пезешкиана
Иранский политик и врач-хирург, Масуд Пезешкиан — известный представитель реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Ирана и действующий президент страны. Его карьера связана с медициной, парламентской работой и реформаторской повесткой. Собрали главное из биографии деятеля.
Читать дальше