Петербургские депутаты готовят новые запреты для продажи алкоголя

Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит проект федерального закона, предполагающий введение новых ограничений на продажу алкогольной продукции в заведениях общественного питания. Депутаты предлагают запретить продажу алкоголя в заведениях общественного питания, которые имеют вход со стороны дворов многоквартирных домов. Соответствующий проект федерального закона внесен на рассмотрение городского парламента. В случае одобрения документ будет направлен для дальнейшего рассмотрения в Государственную думу Российской Федерации.
Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральный закон, регулирующий производство и оборот алкогольной продукции. Одним из авторов инициативы является депутат от партии «Единая Россия» Денис Четырбок, ранее выступивший инициатором городского закона, направленного на борьбу с так называемыми «наливайками». В пояснительной записке к законопроекту указано, что жители многоквартирных домов неоднократно обращались с жалобами на бары и питейные заведения, расположенные во дворах жилых зданий.
Авторы инициативы предлагают наделить органы власти субъектов Российской Федерации правом самостоятельно определять допустимые места размещения входов в заведения общественного питания, осуществляющие продажу алкогольной продукции. По мнению депутатов, такие меры позволят защитить законные интересы граждан и снизить социальную напряженность.
