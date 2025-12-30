План борьбы с коррупцией на 2026−2028 годы утвержден в Беларуси

В работе координационного совещания приняли участие руководители ряда силовых и правоохранительных ведомств. А также руководитель Аппарата Совмина Валерий Вакульчик, зампред Верховного суда Сергей Кондратьев, глава СК Дмитрий Бычек, председатель ГПК Константин Молостов, министр обороны Виктор Хренин, глава МЧС Вадим Синявский, начальник ОАЦ при президенте Андрей Павлюченко.
Открывая заседание, генпрокурор отметил, что в уходящем году правоохранительный блок страны продолжил комплексную работу по выполнению поручений президента.
Было отмечено, что принятые ранее меры позволили достичь положительных результатов в работе правоохранительных органов для защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства.
Также была подчеркнута необходимость дополнительных мероприятий для большей эффективности противодействия отдельным видам преступлений и правонарушений.
В ходе совещания также утвержден комплексный план по борьбе с преступностью и коррупцией на 2026−2028 годы, который разработан Генпрокуратурой вместе с Совмином, сообщили в надзорном ведомстве.
Дмитрий Гора на минувшей неделе был назначен на должность генерального прокурора. Назначая Гору на данную должность, президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что прокуратура «должна быть настоящим штабом. И не только по борьбе с коррупцией».
При этом он подчеркнул важность работы правоохранительного блока по пресечению правонарушений коррупционной направленности.