Лидеры Европы созвонились из-за пересмотра позиции Москвы на переговорах

В Новгородской области расположена государственная резиденция «Ужин» (ударение на второй слог), или «Долгие Бороды» (по названию близлежащей деревни). Она была построена в советское время и предназначалась для отдыха высших государственных чиновников. Резиденцию посещал первый президент России Борис Ельцин, а также нынешний глава государства — Владимир Путин. Например, в начале 2000 года Путин проводил там совещание с руководителями регионов, следует из данных на сайте Кремля.