Туск заявил о готовности США разместить войска на Украине

«Я сказал ему, что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30−40−50 лет», — пояснил Зеленский 29 декабря, отметив, что Трамп обещал подумать. Ранее тот отмечал, что большую часть гарантий Украине обеспечит Европа.