Президент подписал указ о первом круглогодичном призыве: что изменилось для призывников

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране призыва на военную службу с 1 января по 31 декабря 2026 года. С нового года формат призыва граждан кардинально меняется. Теперь работа с новобранцами будет вестись круглогодично. Какие еще изменения произошли и что теперь важно учитывать призывникам — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране призыва на военную службу с 1 января по 31 декабря 2026 года. С нового года формат призыва граждан кардинально меняется. Теперь работа с новобранцами будет вестись круглогодично. Какие еще изменения произошли и что теперь важно учитывать призывникам — в материале «Газеты.Ru».

Что такое круглогодичный призыв в армию в 2026 году.

На протяжении многих лет призыв в России проходил дважды в год: в весеннюю и осеннюю кампании. С 1 января 2026 года этот формат уйдет в прошлое.

В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в порядок несения военной службы. А уже 29 декабря вышел указ президента о призыве граждан на военную службу в 2026 году.

Как пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель руководителя по судебной работе компании «Правокард» Диана Ошнокова, закон утвердил поправки, которые с 1 января 2026 года отменяют привычные весенний и осенний призывы. ~Теперь призыв будет круглогодичным — с 1 января по 31 декабря. При этом отправлять новобранцев в войска, как и прежде, будут дважды в год~.

Введение круглогодичного призыва позволит равномерно распределить нагрузку на военные комиссариаты, а также улучшить организацию отбора призывников, пояснил «Газете.Ru» доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ, полковник юстиции запаса Михаил Гацко.

У призывных комиссий будет больше времени для работы с призывниками, что повысит качество призыва. Военные комиссариаты будут выстраивать работу более планомерно, избегая авралов. Медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии будут проходить на протяжении всего календарного года.

Также круглогодичный призыв позволит сократить число уклонистов. Ранее такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Сколько новобранцев призовут в 2026 году.

Призыву подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные на нем состоять.

Указ президента РФ четко определяет, сколько граждан будет призвано на военную службу в течение календарного года.

Хотя призыв будет вестись круглогодично, для отправки призывников в части установлены конкретные сроки. Они останутся прежними:

* с 1 апреля по 15 июля,



* с 1 октября по 31 декабря.

Новые обязанности граждан, подлежащих призыву.

Как отметила юрист, новый закон уточняет отдельные обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу. В частности, в нем прописаны две новые обязанности:

1. Если в период призыва вам не пришла повестка, вы должны самостоятельно явиться в военкомат для сверки своих данных.



2. О любом выезде с места жительства более чем на три месяца теперь нужно сообщать в военкомат.

Среди других изменений в процедуре призыва в 2026 году Диана Ошнокова выделила следующие:

* Максимальный срок явки по повестке, размещенной в реестре повесток, — 30 дней с момента ее публикации;



* Военкоматы теперь обязаны выдавать гражданам по их запросу выписку из реестра воинского учета. Она может быть предоставлена как в бумажном, так и в электронном виде.



* Решение о запрете на выезд из России формируется автоматически в день создания повестки и вступает в силу сразу после электронного подписания военным комиссаром.



* К гражданам, которые не явились без уважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней с указанного в ней дня, применяются временные санкции.

Как подготовиться к призыву и кому положена отсрочка.

Михаил Гацко рекомендует заранее узнать о наличии права на отсрочку или освобождение от службы. Регулируется это право статьей 24 федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также другими нормативными актами.

Право на отсрочку от службы дается в следующих случаях:

* проблемы со здоровьем (категория «Г»);



* обучение в школе, колледже, вузе (очная форма), аспирантуре, ординатуре, духовных учебных заведениях;



* уход за родственниками, нуждающимися в постоянной помощи;



* наличие двух и более детей, ребенка-инвалида до 3 лет или воспитание ребенка без матери;



* наличие одного ребенка и беременной жены;



* опекунство или попечительство над несовершеннолетними родными братом или сестрой;





* служба в правоохранительных органах и силовых структурах ( МВД ФСИН , прокуратура, СКР и др.) на время этой работы;

* поступление в войска Национальной гвардии РФ;



* избрание депутатом, сенатором;



* регистрация кандидатом на выборную должность в органах государственной власти или органах местного самоуправления.

От службы освобождаются граждане, которые:

* проходят или уже прошли альтернативную гражданскую службу;



* проходят или уже прошли военную службу в РФ;



* проходят или уже прошли военную службу в другом государстве, если это предусмотрено международными договорами РФ;



* признаны ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья.

Право на освобождение от призыва имеют граждане:

* чьи отцы или братья погибли во время военной службы;



* имеющие ученую степень.

Не подлежат призыву граждане:

* отбывающие наказание в виде обязательных или исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы;



* с неснятой или непогашенной судимостью;



* в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд;



* признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья.

«Законом предусмотрена возможность прохождения альтернативной службы. На нее могут претендовать граждане, чьи убеждения или вероисповедание противоречит службе в армии, а также представители малочисленных коренных народов, ведущие традиционный образ жизни. Альтернативная служба длится 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев на гражданских должностях в военизированных структурах», — пояснил Михаил Гацко.

Что грозит за неявку по повестке.

Диана Ошнокова настоятельно не рекомендует игнорировать повестку или скрываться от призыва. Это грозит серьезными санкциями.

Ограничения для призывника, который не явился в военкомат по повестке, могут затронуть:

* Бизнес и имущество. Например, может быть введен запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого лица, приостановлена постановка имущества на кадастровый учет или регистрация прав на недвижимость.



* Транспорт. Речь идет об ограничении права управления автомобилем и запрете на регистрацию транспортных средств.



* Финансы. В частности, банки будут отказывать в выдаче кредита или займа.

Советы призывникам.

Диана Ошнокова дала следующие советы гражданам, подлежащим призыву в 2026 году:

* Внимательно изучите Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и другие нормативные акты, касающиеся призыва.



* Если у вас есть основания для отсрочки или освобождения от службы, не затягивайте с этим: вовремя собирайте и предъявляйте в военкомат все необходимые документы.



* При первом вызове в военкомат, если у вас есть право на отсрочку, требуйте внесения соответствующей записи в документы воинского учета.



* Следите за изменениями в законодательстве, касающимися призыва.