В Приднестровье снова продлен «желтый» уровень террористической опасности

ТИРАСПОЛЬ, 30 дек — Sputnik.Срок действия «желтого» уровня террористической опасности в Приднестровье продлен ещё на 60 суток, соответствующий указ подписал Вадим Красносельский.
Так же, как в предыдущем указе, в обновленном документе сообщается о «сохраняющейся угрозе совершения террористического акта» и необходимости противодействовать его совершению.
Инциденты в Приднестровье.
В конце апреля 2022 года на территории Приднестровья произошла серия взрывов. В ходе заседания Совета безопасности региона зафиксировали три факта: пострадали здание МГБ в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Также 27 апреля 2022-го МВД Приднестровья сообщило, что с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. В селе Колбасна располагается один из крупнейших в Европе складов с вооружением. Его охраняют военнослужащие Оперативной группы российских войск.
Затем 3 мая в Приднестровье сообщили о предотвращении попытки устроить новый теракт в радиотелецентре «Маяк». Над поселком вблизи радиотелецентра ночью был замечен беспилотник со взрывчаткой, который был нейтрализован.
А 13 мая неизвестные предприняли попытки поджога военкомата и одного из предприятий в Тирасполе. Правоохранительными органами региона возбуждено уголовное дело по факту «диверсия».
В Приднестровье до 10 мая 2022 года действовал «красный» уровень террористической опасности, что предусматривало принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Высокий «желтый» уровень террористической опасности в регионе был установлен 25 мая 2022 года и с тех пор каждые 60 дней продлевается.