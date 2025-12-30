Президент Молдовы недовольна своей партией: ПАС не может обеспечить результаты даже в тех сферах, которые контролирует полностью

Пресс-конференция Майи Санду подтверждает один факт: обладание полной властью партией PAS не гарантирует результатов — пишет в социальный сетях Влад Филат.
Президент выражает недовольство собственной властью и собственным политическим проектом: PAS. И это неудивительно, если посмотреть на реальность все упомянутые ею институты уже находятся под полным политическим контролем PAS.
Национальный институт юстиции возглавляют лица, продвигаемые PAS. Высший совет магистратуры сформирован из людей, отобранных PAS. А процесс веттинга, о котором сегодня говорит с разочарованием, был задуман, организован и реализован этой же властью, от начала и до конца.
Следовательно, проблема не в «системе», не в «тяжёлом наследии» и не в «других». Проблема находится именно там, где сосредоточена вся власть, в PAS.
Послание, передаваемое сознательно или нет, очевидно: PAS не в состоянии обеспечить результаты даже в тех сферах, которые контролирует полностью.
Когда под контролем находятся все рычаги государства, недовольство больше не может служить оправданием. Оно превращается в признание того, что обещания так и не были преобразованы в конкретные результаты. Это не проявление политической смелости, а подтверждение неспособности эффективно управлять.
Республике Молдова не нужны лидеры, которые жалуются на собственную власть. Ей нужны лидеры, которые берут на себя ответственность и отвечают за последствия своих решений — заключил Филат.
