В Узбекистане назвали важным продолжать украинское урегулирование

«Считаем важным достигать взаимоприемлемых решений через переговоры, продолжать диалог и воздерживаться от любых шагов, усиливающих напряженность. Поддерживаем все конструктивные инициативы, способствующие миру, стабильности и долгосрочному решению», — написал Бурханов в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы СМИ о позиции узбекской стороны в конфликте между Россией и Украиной.