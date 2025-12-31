В Узбекистане назвали важным продолжать украинское урегулирование

ТАШКЕНТ, 30 дек — РИА Новости. Узбекистан считает важным продолжать диалог по украинскому урегулированию, поддерживает все конструктивные инициативы, заявил пресс-секретарь узбекского МИД Ахрор Бурханов.
«Считаем важным достигать взаимоприемлемых решений через переговоры, продолжать диалог и воздерживаться от любых шагов, усиливающих напряженность. Поддерживаем все конструктивные инициативы, способствующие миру, стабильности и долгосрочному решению», — написал Бурханов в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы СМИ о позиции узбекской стороны в конфликте между Россией и Украиной.
Он уточнил, что МИД Узбекистана внимательно следит за ситуацией между Россией и Украиной. «Приветствуем позитивную динамику и усилия по восстановлению диалога в процессе переговоров по урегулированию конфликта между двумя странами», — добавил Бурханов.