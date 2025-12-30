Ричмонд
Лукашенко утвердил госинвестпрограмму на 2026 год

На финансирование объектов, включенных в программу, в 2026 году предусмотрено Br2 млрд 987,7 млн.

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 460, которым утверждена Государственная инвестиционная программа на 2026 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В рамках Госинвестпрограммы будут осуществляться проектирование и строительство 62 объектов, а также финансирование 11 мероприятий.

В программу включены объекты с высокой степенью готовности, из которых 21 планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Государственные капитальные вложения и средства фонда национального развития распределены на социальные объекты, включая объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, арендное жилье, в том числе для специалистов наиболее востребованных должностей и профессий.

За счет средств программы (включая средства местных бюджетов) в 2026 году будут строиться и реконструироваться: ветка железнодорожного пути для скоростного сообщения с Национальным аэропортом Минск; автомобильные дороги М-10 (Гомель — Кобрин), М-3 (Минск — Витебск), Р-122 (Могилев — Костюковичи); мосты через реку Днепр (на автодороге М-10 Гомель — Кобрин), реку Мухавец (на автомобильной дороге Р-2 Столбцы — Кобрин), реку Вилия (на автомобильной дороге Р-28 Минск — Нарочь); областной онкологический диспансер в Гродно, новые корпуса областной больницы в Бресте и РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, реабилитационный центр в Аксаковщине; Национальный исторический музей Беларуси в Минске и Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.

В рамках программы в 2026 году Br177 млн будут направлены на мелиорацию, сохранение и расширение сельскохозяйственных земель. -0-

