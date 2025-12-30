Лукашенко утвердил госинвестпрограмму на 2026 год

За счет средств программы (включая средства местных бюджетов) в 2026 году будут строиться и реконструироваться: ветка железнодорожного пути для скоростного сообщения с Национальным аэропортом Минск; автомобильные дороги М-10 (Гомель — Кобрин), М-3 (Минск — Витебск), Р-122 (Могилев — Костюковичи); мосты через реку Днепр (на автодороге М-10 Гомель — Кобрин), реку Мухавец (на автомобильной дороге Р-2 Столбцы — Кобрин), реку Вилия (на автомобильной дороге Р-28 Минск — Нарочь); областной онкологический диспансер в Гродно, новые корпуса областной больницы в Бресте и РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, реабилитационный центр в Аксаковщине; Национальный исторический музей Беларуси в Минске и Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.