ОАЭ выводит антитеррористические силы из Йемена

Объединённые Арабские Эмираты выводят из Йемена свои войска, выполнявшие антитеррористические задачи на территории республики. Соответствующее сообщение Минобороны ОАЭ публикует агентство WAM.

Источник: Life.ru

«ВС ОАЭ завершили военное присутствие в Республике Йемен в 2019 году после выполнения задач, которые были определены в рамках согласованных официальных оглашений, а остававшееся присутствие ограничивалось специальными группами в рамках борьбы с терроризмом, которые находились в координации с международными партнёрами», — сказано в публикации.

В военном ведомстве заявили, что решение было принято по собственной инициативе с учётом актуальной ситуации и соответствует духу обязательств ОАЭ по поддержанию региональной безопасности.

Напомним, сегодня арабская коалиция под предводительством Саудовской Аравии нанесла удар по военному грузу, который был доставлен в один из портов Йемена из ОАЭ. После этого операцию объявили завершённой, а порт вернулся к штатному режиму работы. Отмечается, что гражданские не пострадали.

