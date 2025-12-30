ОАЭ выводит антитеррористические силы из Йемена

Напомним, сегодня арабская коалиция под предводительством Саудовской Аравии нанесла удар по военному грузу, который был доставлен в один из портов Йемена из ОАЭ. После этого операцию объявили завершённой, а порт вернулся к штатному режиму работы. Отмечается, что гражданские не пострадали.