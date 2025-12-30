ОАЭ выводит антитеррористические силы из Йемена

«ВС ОАЭ завершили военное присутствие в Республике Йемен в 2019 году после выполнения задач, которые были определены в рамках согласованных официальных оглашений, а остававшееся присутствие ограничивалось специальными группами в рамках борьбы с терроризмом, которые находились в координации с международными партнёрами», — сказано в публикации.
В военном ведомстве заявили, что решение было принято по собственной инициативе с учётом актуальной ситуации и соответствует духу обязательств ОАЭ по поддержанию региональной безопасности.
Напомним, сегодня арабская коалиция под предводительством Саудовской Аравии нанесла удар по военному грузу, который был доставлен в один из портов Йемена из ОАЭ. После этого операцию объявили завершённой, а порт вернулся к штатному режиму работы. Отмечается, что гражданские не пострадали.
