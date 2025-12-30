Белоусов назвал Армию России самой боеспособной в мире. Видео © Минобороны России.
В новогоднем поздравлении военнослужащим он заявил, что российские военные «на деле доказывают способность обеспечить суверенитет страны» и отстаивают национальные интересы.
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия самая боеспособная в мире. Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны», — сказал Белоусов.
По словам Белоусова, в конце года принято подводить итоги, и в 2025-м продолжалась работа по наращиванию боевых возможностей вооружённых сил. Министр добавил, что солдаты и офицеры при выполнении задач специальной военной операции проявляют профессионализм и отвагу. Отдельно глава ведомства поблагодарил предприятия, волонтёров, общественные организации и всех неравнодушных граждан.
«Совместными усилиями мы приближаем нашу общую победу», — отметил министр.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы РФ являются уникальной «воеванной» армией, аналогов которой нет больше нигде в мире. По его словам, эта армия качественно отличается от украинской, где, как утверждает российский лидер, имеет место массовое дезертирство, исчисляемое сотнями тысяч человек, что свидетельствует о деградации.
