Белоусов назвал Армию России самой боеспособной в мире

Вооружённые Силы России достигли статуса самой мощной и эффективной армии на планете. Такое заявление, подводя итоги года, сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Белоусов назвал Армию России самой боеспособной в мире. Видео © Минобороны России.

В новогоднем поздравлении военнослужащим он заявил, что российские военные «на деле доказывают способность обеспечить суверенитет страны» и отстаивают национальные интересы.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия самая боеспособная в мире. Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны», — сказал Белоусов.

По словам Белоусова, в конце года принято подводить итоги, и в 2025-м продолжалась работа по наращиванию боевых возможностей вооружённых сил. Министр добавил, что солдаты и офицеры при выполнении задач специальной военной операции проявляют профессионализм и отвагу. Отдельно глава ведомства поблагодарил предприятия, волонтёров, общественные организации и всех неравнодушных граждан.

«Совместными усилиями мы приближаем нашу общую победу», — отметил министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы РФ являются уникальной «воеванной» армией, аналогов которой нет больше нигде в мире. По его словам, эта армия качественно отличается от украинской, где, как утверждает российский лидер, имеет место массовое дезертирство, исчисляемое сотнями тысяч человек, что свидетельствует о деградации.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

