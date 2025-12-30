Белоусов назвал Армию России самой боеспособной в мире

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы РФ являются уникальной «воеванной» армией, аналогов которой нет больше нигде в мире. По его словам, эта армия качественно отличается от украинской, где, как утверждает российский лидер, имеет место массовое дезертирство, исчисляемое сотнями тысяч человек, что свидетельствует о деградации.