WSJ назвала обострение между ОАЭ и Саудовской Аравией вызовом для США

Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о завершении военной операции в порту Эль-Мукаллы на востоке Йемена после ударов по грузу ОАЭ для сил Переходного совета Южного Йемена.
«Это разногласие представляет собой дипломатический вызов для США и является нежелательным осложнением на фоне того, как Вашингтон ведёт работу по сдерживанию Ирана и убеждает Тегеран отказаться от его ядерной программы», — говорится в сообщении.
Саудовская Аравия заявила во вторник, что разочарована действиями Объединенных Арабских Эмиратов по поддержке сил Переходного совета юга Йемена, считает такие действия угрозой своей национальной безопасности. Эр-Рияд также призвал ОАЭ вывести свои силы из Йемена и прекратить поддержку южан, добивающихся независимости.
Ранее коалиция заявила, что проводит операцию в порту административного центра восточной провинции Хадрамаут, города Эль-Мукалла, предупредив гражданских лиц о необходимости покинуть порт. Позднее коалиция раскрыла, что нанесла удары по доставленному на двух кораблях из ОАЭ военному грузу для захвативших власть в стратегически важных восточных провинциях Йемена силах сепаратистов юга.