Ищенко: Трампу приходится маневрировать между интересами Европы и РФ

Предложения ЕС не соответствуют требованиям Москвы, однако Дональд Трамп не может их игнорировать из-за возможной негативной реакции своего электората.

Источник: Аргументы и факты

Президенту США Дональду Трампу приходится маневрировать между интересами Европы и России в процессе урегулирования украинского конфликта. Такую точку зрения в эфире радио Sputnik представил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, предложения ЕС не соответствуют требованиям Москвы, однако глава Белого дома не может их игнорировать из-за возможной негативной реакции своего электората.

Эксперт отметил, что недавняя атака Киева на резиденцию российского президента Владимира Путина дает Трампу возможность уклониться от выполнения предвыборных обещаний. Политолог привел возможную аргументацию американской стороны, которая может ссылаться на срыв договоренностей из-за действий Киева.

Ранее в Кремле заявили, что атака на резиденцию Путина направлена на срыв урегулирования.

