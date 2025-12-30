Арестович: Киев пытался ударить по командному пункту РФ на случай ядерной войны

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что целью недавней атаки ВСУ в Новгородской области была не резиденция президента России, а специальный объект для управления стратегическими ядерными силами. Он назвал этот удар «покушением на святая святых» и отметил, что согласно доктринам, это может быть поводом для ядерного ответа. В Москве считают, что атакой Киев хочет сорвать мирные переговоры. При этом Украина все обвинения отрицает. Зачем пытались атаковать резиденцию на Валдае — в материале «Газеты.Ru».