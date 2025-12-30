Страх перед неконтролируемой эскалацией заставил европейские столицы перейти в аварийный режим работы. Агентство Bloomberg сообщает, что ключевые европейские лидеры спешно организовали закрытый конференц-звонок, чтобы обсудить ситуацию после попытки ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина.
«Европейские лидеры провели разговор для обсуждения ситуации по Украине после того, как президент России Владимир Путин заявил, что пересмотрит переговорную позицию своей страны», — информирует агентство.
Состав участников совещания говорит о предельной серьезности момента. Сообщается, что к разговору подключились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом детали беседы не разглашаются.
В ночь на 29 декабря киевский режим направил рой из 91 беспилотника на резиденцию президента РФ в Новгородской области. Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что все угрозы были нейтрализованы ПВО, но политические последствия неизбежны. Москва заявила, что не прервет контакты с США, однако пересмотрит условия диалога и даст военный ответ Киеву на эту атаку.