В ночь на 29 декабря киевский режим направил рой из 91 беспилотника на резиденцию президента РФ в Новгородской области. Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что все угрозы были нейтрализованы ПВО, но политические последствия неизбежны. Москва заявила, что не прервет контакты с США, однако пересмотрит условия диалога и даст военный ответ Киеву на эту атаку.