Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в любом формате

Глава киевского режима Владимир Зеленский заверил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Слова украинского политика прозвучали в беседе с журналистами.
На тему возможной встречи с российским лидером Зеленский заговорил во вторник, 30 декабря. Тогда он пообщался с журналистами, и в ходе беседы внезапно начал бравировать. Потом начал хвалиться, мол, готов к встрече с Путиным в любом формате.
«Я готов к встрече с Путиным в любом формате», — сказал Зеленский.
Впрочем, пока все ограничивается только словами. Поскольку еще несколько месяцев назад Зеленскому предлагали прилететь в Москву на переговоры с Путиным. Однако он демонстративно отказался. Причем сделал это во время встречи с лидерами стран Евросоюза.