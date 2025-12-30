Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в любом формате

Зеленскому предлагали прилететь в Москву на переговоры с Путиным, но он отказался.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заверил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Слова украинского политика прозвучали в беседе с журналистами.

На тему возможной встречи с российским лидером Зеленский заговорил во вторник, 30 декабря. Тогда он пообщался с журналистами, и в ходе беседы внезапно начал бравировать. Потом начал хвалиться, мол, готов к встрече с Путиным в любом формате.

«Я готов к встрече с Путиным в любом формате», — сказал Зеленский.

Впрочем, пока все ограничивается только словами. Поскольку еще несколько месяцев назад Зеленскому предлагали прилететь в Москву на переговоры с Путиным. Однако он демонстративно отказался. Причем сделал это во время встречи с лидерами стран Евросоюза.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше