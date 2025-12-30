Ричмонд
Эксперт Трухачев объяснил невозможность примирения Польши с Россией

Вадим Трухачев отметил, что растущее в польском обществе раздражение против Украины не означает автоматической поддержки России.

Источник: Аргументы и факты

Русофобия стала частью национального сознания и внутренней политики Польши, что делает улучшение отношений с Россией невозможным. Такое мнение в комментарии для NEWS.ru высказал политолог, специалист по Центральной Европе Вадим Трухачев.

Он пояснил, что растущее в польском обществе раздражение против Украины не означает автоматической поддержки России. По словам эксперта, политическая русофобия в Польше является глубоко укорененным явлением, и надеяться на изменение этой позиции не стоит. Бытовое недовольство, связанное с украинскими беженцами, не конвертируется в улучшение отношений с РФ.

Трухачев отметил, что сегодня около 90% населения Польши негативно относятся к России, поэтому Москве там «ловить нечего».

Ранее политик Петер Згожельский заявил, что Польша не должна быть гарантом безопасности Киева.