Эксперт Трухачев объяснил невозможность примирения Польши с Россией

Он пояснил, что растущее в польском обществе раздражение против Украины не означает автоматической поддержки России. По словам эксперта, политическая русофобия в Польше является глубоко укорененным явлением, и надеяться на изменение этой позиции не стоит. Бытовое недовольство, связанное с украинскими беженцами, не конвертируется в улучшение отношений с РФ.