Полянский: Россия намерена способствовать выводу ОБСЕ из летаргического сна

Дипломат, отвечая на вопрос о перспективах оживления работы организации, отметил, что считает такую задачу выполнимой. По его словам, российская сторона готова предпринимать для этого необходимые усилия.
«Я думаю, что это реально. Я, во всяком случае, готов для этого делать всё необходимое», — сказал Полянский.
Полянский подчеркнул, что потенциал ОБСЕ остается востребованным. Однако, как он уточнил, многое зависит не только от позиции России. Ключевое значение также имеет готовность других участников приступить к конструктивной работе.
Напомним, на пост постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Полянский был назначен в понедельник, 29 декабря. Тогда соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. С того же момента Полянский вступил в должность и начал исполнять возложенные на него обязанности.