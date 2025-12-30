Полянский: Россия намерена способствовать выводу ОБСЕ из летаргического сна

Напомним, на пост постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Полянский был назначен в понедельник, 29 декабря. Тогда соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. С того же момента Полянский вступил в должность и начал исполнять возложенные на него обязанности.