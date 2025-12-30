Ричмонд
Полянский: Россия намерена способствовать выводу ОБСЕ из летаргического сна

Полянский отметил, что готов делать все возможное для вывода ОБСЕ из стагнации.

Источник: Комсомольская правда

Россия намерена содействовать выводу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из состояния летаргического сна. Об этом заявил новый постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат, отвечая на вопрос о перспективах оживления работы организации, отметил, что считает такую задачу выполнимой. По его словам, российская сторона готова предпринимать для этого необходимые усилия.

«Я думаю, что это реально. Я, во всяком случае, готов для этого делать всё необходимое», — сказал Полянский.

Полянский подчеркнул, что потенциал ОБСЕ остается востребованным. Однако, как он уточнил, многое зависит не только от позиции России. Ключевое значение также имеет готовность других участников приступить к конструктивной работе.

Напомним, на пост постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Полянский был назначен в понедельник, 29 декабря. Тогда соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. С того же момента Полянский вступил в должность и начал исполнять возложенные на него обязанности.

