Постпред России назвал молчание ООН покрывательством действий Киева

«Вызывает недоумение, что в то время, как все возрастающее количество государств осуждает террористическую атаку киевского режима с масштабным использованием БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ, правозащитная система ООН, возглавляемая Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание. Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева», — сказал дипломат в комментарии для СМИ.
В постпредстве поинтересовались, неужели УВКПЧ и в этом случае будет ссылаться на «недостаток информации и неподтвержденные факты».
«Ожидаем должной реакции, а также оценки соответствующих специальных процедур СПЧ. Отсутствие таковой будет равносильно молчаливому покрывательству очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма», — заключил дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.