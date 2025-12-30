Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что попытка атаковать резиденцию президента России является актом терроризма в соответствии со всеми конвенциями.
Также Додик сказал в Twitter, что действия Киева — следствие бессилия Владимира Зеленского.
Российские власти рассказывали о предпринятой Украиной беспилотной атаке. Предполагается, что часть дронов была запущена из лесов Новгородской или Псковской областей.
