Додик охарактеризовал действия Украины как терроризм

Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что попытка атаковать резиденцию президента России является актом терроризма в соответствии со всеми конвенциями.

Также Додик сказал в Twitter, что действия Киева — следствие бессилия Владимира Зеленского.

Российские власти рассказывали о предпринятой Украиной беспилотной атаке. Предполагается, что часть дронов была запущена из лесов Новгородской или Псковской областей.

