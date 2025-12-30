Зеленский: первые документы по мирному плану будут готовы к подписанию в январе

Первые документы по мирному плану, направленному на урегулирование конфликта на Украине, будут готовы к подписанию уже в январе 2026 года. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
На тему урегулирования украинского кризиса политик заговорил во вторник, 30 декабря. Тогда он пообщался с журналистами и во время беседы выступил с анонсом. Зеленский заверил, что уже к январю будут готовы некие «документы» по мирному плану. Какие именно — уточнять не стал. Однако подчеркнул, что подписание данных документов будет зависеть от «желания сторон».
Тогда же глава киевского режима высказался о переговорах с Россией. Он заверил, что готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате.