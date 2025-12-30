«Можно подписывать»: Зеленский анонсировал появление в январе готовых «мирных» документов

Владимир Зеленский неожиданно заявил журналистам, что уже в январе 2026 года на столе могут появиться первые документы по мирному урегулированию, готовые к подписанию. При этом он напомнил, что всего существуют шесть документов, которые он обсуждается с западными партнерами и в которых прописываются условия существования Украины после завершения боевых действий.
«Первые документы по мирному плану будут готовы к подписанию уже в январе», — сказал Зеленский.
Кроме глава киевского режима заявил, что будет готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным «в любом формате».
Также он сообщил, что определился с руководителем Офиса президента и обещал сделать объявление по этому поводу позже.