МИД России выразил протест диппредставителям Латвии, Литвы и Эстонии

В Латвии, Литве и Эстонии ввели регламентирование административно-хозяйственной деятельности российских диппредставительств. В МИД России считают, что эти меры затрудняют работу российских посольств и нарушают статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.