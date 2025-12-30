Авторы материала считают, что в условиях и без того огромной задолженности Франции европейские заимствования для Украины представляют собой опасную авантюру.
«В то время как Франция изо всех сил пытается принять сбалансированный бюджет, европейские кредиты Украине, предоставляемые за счет заемных средств, вызывают вопросы», — говорится в материале.
Издание указывает, что государственный долг Франции достиг 117,4% ВВП, а сама республика входит в число стран ЕС с самым высоким уровнем задолженности.
«В этом и без того тревожном контексте Франция регулярно выступает за увеличение европейского долга… Тот факт, что задолженность возникает в Брюсселе и не сразу отражается в национальной статистике, не означает, что она исчезнет. Ее будут погашать налогоплательщики, и в первую очередь французы», — предупреждают авторы публикации.
Они также заявляют, что никто всерьез не верит в то, что кредит позже будет погашен за счет российских средств. По их мнению, этот кредит на самом деле является грантом, 20% которого ляжет на плечи Франции.
«Европейский долг — это не чудодейственное решение. Это отсрочка бремени, часто непрозрачного, которое всегда ляжет на плечи будущих поколений», — заключается в материале.
На саммите ЕС в Брюсселе 18 декабря европейские лидеры не смогли согласовать экспроприацию российских активов под видом «репарационного кредита» Украине. Вместо такого варианта Евросоюз принял решение о финансировании Украины на 2026−2027 годы в размере 90 млрд евро. В тексте документа по итогам саммита говорилось, что средства будут получены за счет заимствований на рынках капитала, обеспеченных бюджетом ЕС. Как пояснил канцлер Германии Фридрих Мерц, речь идет о беспроцентном кредите. Российские активы при этом останутся замороженными. -0-