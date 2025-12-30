Le Figaro: кредит ЕС Украине грозит усугубить ситуацию с долговым бременем Франции

«В этом и без того тревожном контексте Франция регулярно выступает за увеличение европейского долга… Тот факт, что задолженность возникает в Брюсселе и не сразу отражается в национальной статистике, не означает, что она исчезнет. Ее будут погашать налогоплательщики, и в первую очередь французы», — предупреждают авторы публикации.