Живов: рост качества армейской работы РФ позволил ускорить наступление

Успешное наступление российских войск в 2025 году связано с ростом качества армии и сокращением западных поставок вооружения Украине и другими факторами. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал военный эксперт Алексей Живов.
Он отметил, что в прошлом году ситуация носила позиционный характер, однако качественный рост российской армии, насыщение войск дронами и улучшение подготовки принесли результаты.
Эксперт добавил, что Украина имеет ограниченные собственные ресурсы и зависит от зарубежной помощи, объем которой сократился после прихода администрации Трампа в США.
Среди ключевых успехов текущего года Живов назвал освобождение Курской области, взятие Часова Яра, Северска, Волчанска, Покровска, Мирнограда и Степногорска, а также продолжающиеся бои за Купянск.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ находятся в 15 километрах от окраины Запорожья.