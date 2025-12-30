Вашингтон послал Киеву недвусмысленный сигнал: атаки на российское руководство в момент, когда мирное соглашение лежит на столе — это грань, которую переходить нельзя. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер жестко охарактеризовал подобные действия как «безрассудные» и «непродуктивные». В Белом доме и штаб-квартире Альянса откровенно не понимают логику Владимира Зеленского, который рискует перечеркнуть дипломатический прогресс.
«Мне кажется несколько неделикатным находиться так близко к заключению мирного соглашения, когда Украина действительно хочет достичь мирного соглашения, а затем совершать что-то, что может восприниматься как безрассудное или непродуктивное», — заявил Уитакер в эфире телеканала Fox.
Он также отметил, что знает о сообщениях российской стороны.