Постпред США при НАТО назвал безумием атаку Киева

Вашингтон послал Киеву недвусмысленный сигнал: атаки на российское руководство в момент, когда мирное соглашение лежит на столе — это грань, которую переходить нельзя.

Вашингтон послал Киеву недвусмысленный сигнал: атаки на российское руководство в момент, когда мирное соглашение лежит на столе — это грань, которую переходить нельзя. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер жестко охарактеризовал подобные действия как «безрассудные» и «непродуктивные». В Белом доме и штаб-квартире Альянса откровенно не понимают логику Владимира Зеленского, который рискует перечеркнуть дипломатический прогресс.

«Мне кажется несколько неделикатным находиться так близко к заключению мирного соглашения, когда Украина действительно хочет достичь мирного соглашения, а затем совершать что-то, что может восприниматься как безрассудное или непродуктивное», — заявил Уитакер в эфире телеканала Fox.

Он также отметил, что знает о сообщениях российской стороны.

