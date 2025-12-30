Постпред США при НАТО назвал безумием атаку Киева

«Мне кажется несколько неделикатным находиться так близко к заключению мирного соглашения, когда Украина действительно хочет достичь мирного соглашения, а затем совершать что-то, что может восприниматься как безрассудное или непродуктивное», — заявил Уитакер в эфире телеканала Fox.