МИД России заявил, что временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии был заявлен решительный протест.
Основанием для протеста стало регламентирование административно-хозяйственной деятельности посольств России в государствах Прибалтики.
Действия трех государств противоречат пункту 1 статьи 47 Венской конвенции, сказали в российском ведомстве.
Читайте материал «Джазовый ансамбль отменил концерты в получившем имя Трампа Кеннеди-центре».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.