МИД России заявил, что временным поверенным в делах трех стран заявлен протест

МИД России заявил, что временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии был заявлен решительный протест.

Основанием для протеста стало регламентирование административно-хозяйственной деятельности посольств России в государствах Прибалтики.

Действия трех государств противоречат пункту 1 статьи 47 Венской конвенции, сказали в российском ведомстве.

