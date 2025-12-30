Ричмонд
Временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии вызвали в МИД РФ

МИД РФ предупредил об ответных мерах из-за действий стран Балтии.

Источник: Комсомольская правда

В МИД России сообщили о заявлении решительного протеста временным поверенным Латвии, Литвы и Эстонии в связи с действиями этих стран в отношении российских дипломатических представительств. Об этом следует из заявления ведомства.

«30 декабря в МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине», — говорится в сообщении.

Российская сторона подчеркнула, что оставляет за собой право на принятие ответных мер. В МИД РФ отметили, что действия прибалтийских стран противоречат нормам международного права.

Ранее KP.RU писал, что российские дипломаты уже испытывают существенные ограничения в передвижении по территории стран Шенгенской зоны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что ряд государств Евросоюза де-факто ввел ограничения на свободу перемещения сотрудников российских дипломатических представительств.

