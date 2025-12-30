ООН хранит молчание после вопиющей атаки Киева.
Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов обвинил Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в покрывательстве Киева после атаки беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе российского постпредства в Женеве.
«Вызывает недоумение, что правозащитная система ООН, возглавляемая Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание. Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева», — сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Российская миссия при ООН в Женеве отметила, что ожидает от УВКПЧ и других профильных структур ООН публичной реакции и оценки инцидента, который Москва квалифицирует как попытку покушения на высшее руководство страны. В постпредстве добавили, что реакция международных правозащитных механизмов, по мнению российской стороны, станет тестом на их беспристрастность и готовность реагировать на атаки против гражданской и государственной инфраструктуры вне зависимости от политической конъюнктуры.