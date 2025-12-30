Постпред РФ обвинил ООН в покровительстве терроризма

Российская миссия при ООН в Женеве отметила, что ожидает от УВКПЧ и других профильных структур ООН публичной реакции и оценки инцидента, который Москва квалифицирует как попытку покушения на высшее руководство страны. В постпредстве добавили, что реакция международных правозащитных механизмов, по мнению российской стороны, станет тестом на их беспристрастность и готовность реагировать на атаки против гражданской и государственной инфраструктуры вне зависимости от политической конъюнктуры.