Зеленский заболел после визита в США

Украинское издание «Новости.LIVE» во вторник опубликовало аудиозапись общения Зеленского с журналистами. Отвечая на один из вопросов, тот откашлялся.
«Извините, немного простыл», — сказал он.
Трамп 28 декабря провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп сообщил, что провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
