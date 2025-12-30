Зеленский заболел после визита в США

Трамп 28 декабря провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп сообщил, что провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.