Bloomberg: лидеры ЕС созвонились после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Европейские лидеры провели экстренные телефонные консультации после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом информирует агентство Bloomberg.
«Европейские лидеры провели разговор для обсуждения ситуации по Украине после того, как президент России Владимир Путин заявил, что пересмотрит переговорную позицию своей страны», — говорится в материале.
Издание уточняет, что в консультациях приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее KP.RU писал, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку удара беспилотниками по государственной резиденции президента России в Новгородской области. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это террористической атакой и уточнил, что ВСУ использовали 91 дрон.