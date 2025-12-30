Зеленский сообщил, что уже нашел нового человека на пост главы офиса президента

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что уже нашел нового человека на должность руководителя офиса президента Украины. Об этой новости он рассказал в ходе пресс-конференции. Его слова передает РБК-Украина.
«Что касается руководителя офиса, я определился. Информация будет чуть позже», — сказал он.
Президент также отметил, что перестановки в руководстве президентской администрации запланированы на самое начало 2026 года. По его словам, изменения коснутся ключевых должностей.
Напомним, что бывший руководитель ОП Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Ранее он признал, что в его квартире проходят обыски по делу о коррупции, из-за чего он и уволился. Ермак подтвердил, что сотрудники НАБУ и САП проводят у него дома следственные действия. Позднее стало известно, что Зеленский тщательно разрывает все связи с ним.