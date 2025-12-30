Ричмонд
Зеленский сообщил, что уже нашел нового человека на пост главы офиса президента

Зеленский отметил, что администрацию президента Украины ждут кадровые изменения в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что уже нашел нового человека на должность руководителя офиса президента Украины. Об этой новости он рассказал в ходе пресс-конференции. Его слова передает РБК-Украина.

«Что касается руководителя офиса, я определился. Информация будет чуть позже», — сказал он.

Президент также отметил, что перестановки в руководстве президентской администрации запланированы на самое начало 2026 года. По его словам, изменения коснутся ключевых должностей.

Напомним, что бывший руководитель ОП Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Ранее он признал, что в его квартире проходят обыски по делу о коррупции, из-за чего он и уволился. Ермак подтвердил, что сотрудники НАБУ и САП проводят у него дома следственные действия. Позднее стало известно, что Зеленский тщательно разрывает все связи с ним.