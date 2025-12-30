Зеленский сообщил, что уже нашел нового человека на пост главы офиса президента

Напомним, что бывший руководитель ОП Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Ранее он признал, что в его квартире проходят обыски по делу о коррупции, из-за чего он и уволился. Ермак подтвердил, что сотрудники НАБУ и САП проводят у него дома следственные действия. Позднее стало известно, что Зеленский тщательно разрывает все связи с ним.