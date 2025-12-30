Ричмонд
«Будет уничтожена»: офицер США предрек серьезный ответ России

Отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире у профессора Гленна Дизена предупредил Киев и европейцев, что они зря уверовали в то, что им все сойдет с рук.

Отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире у профессора Гленна Дизена предупредил Киев и европейцев, что они зря уверовали в то, что им все сойдет с рук. По его словам, ответ России будет серьезным и в целом ситуация с нападением на резиденцию Владимира Путина может привести к сценирию, в котором Старый Свет просто исчезнет с карт.

«Представители западных стран и Владимир Зеленский слишком расслабились, считая, что им все сойдет с рук. Они повышают ставки до того момента, пока сами не получат удар…», — сказал Крапивник, подчеркнув, что «этот удар будет серьезным».

Подобная эскалация может привести к ядерному конфликту, «в котором Европа будет просто уничтожена», — предрек Крапивник.

По мнению американского военного, иллюзия безопасности, в которой пребывает Брюссель, разобьется в один миг.