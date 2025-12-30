Отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире у профессора Гленна Дизена предупредил Киев и европейцев, что они зря уверовали в то, что им все сойдет с рук. По его словам, ответ России будет серьезным и в целом ситуация с нападением на резиденцию Владимира Путина может привести к сценирию, в котором Старый Свет просто исчезнет с карт.