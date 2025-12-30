Зеленский обсуждает с США размещение американских войск на Украине

«Это войска США и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями “коалиции решительных”. Мы бы хотели этого», — приводит его слова издание.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял о завершении разработки планов по возможному размещению войск на территории Украины после достижения режима прекращения огня. По его словам, в рамках коалиции была проведена политическая работа с лидерами государств, а военным ведомствам поручено разработать комплексные оборонные планы (включая действия в воздухе, на море и на суше), а также спланировать наращивание собственных оборонительных возможностей Украины.
