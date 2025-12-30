МИД РФ вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии выразили протест в связи с новыми правилами, касающимися работы российских посольств в этих странах. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщило Министерство иностранных дел РФ на своем сайте.
— В МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине, — говорится в публикации.
Министерство отметило, что введенные требования значительно усложнят деятельность российских диппредставительств и являются грубым нарушением статьи 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Кроме того, дискриминационный характер этих мер противоречит пункту 1 статьи 47 Венской конвенции.
Россия оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер, подчеркнули в министерстве.
МИД Эстонии 13 августа заявил, что Таллин принял решение выслать российского дипломата из-за того, что действия Москвы якобы направлены против конституционного строя и внутренней стабильности республики. Россия в качестве ответной меры объявила, что высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве.
Кроме того, 28 июля МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за предполагаемого нарушения морской границы республики.