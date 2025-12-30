В МИД России выразили протест дипломатам из Латвии, Литвы и Эстонии

Как сообщили в МИД РФ, дипломатам было указано, что вводимые требования противоправны, они значительно затруднят работу российских загранучреждений и грубо нарушат статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно этому документу Латвия, Литва и Эстония обязаны предоставлять все возможности для выполнения функций представительства.