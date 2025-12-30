В МИД России выразили протест дипломатам из Латвии, Литвы и Эстонии

Поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии 30 декабря были вызваны в МИД России. Им заявлен решительный протест из-за действий властей этих стран, которые ввели регламентирование административно-хозяйственной деятельности российских посольств в Риге, Вильнюсе и Таллине.
Как сообщили в МИД РФ, дипломатам было указано, что вводимые требования противоправны, они значительно затруднят работу российских загранучреждений и грубо нарушат статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно этому документу Латвия, Литва и Эстония обязаны предоставлять все возможности для выполнения функций представительства.
Кроме того, подчеркивается, что дискриминационный характер этих мер противоречит пункту 1 статьи 47 Венской конвенции, в которой говорится, что при применении положений Конвенции государство пребывания не должно проводить дискриминационной политики между государствами.
Главам дипмиссий было заявлено, что Россия оставляет за собой право на принятие ответных мер.
Ранее МИД России призвал россиян воздержаться от поездок в Германию без необходимости из-за нарушений прав граждан на границе.