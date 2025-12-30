MP: заявление Сибиги о притеснении украинцев в Польше вызвало вопросы

Слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о притеснении украинцев, которые находятся в Польше, вызывает ряд вопросов, указал автор статьи в издании Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
«Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю вам, что никто в Польше не задерживает украинцев силой! Если вам, украинцам, у нас так плохо, то путь свободен!» — написал он.
Зинкевич считает, что заявления Сибиги говорят о том, что Киев требует особого отношения к гражданам Украины, живущим в Польше, а также могут расцениваться как угроза в адрес Варшавы.
Ранее глава МИД Украины в ответ на сообщения о притеснении украинцев в Польше, заявил, что такое обращение с ними недопустимо, а также потребовал от властей страны наказать виновных и пригрозил, что Киев не намерен мириться со сложившейся ситуацией.
Отметим, сотрудник организации «Украинский дом», помогающей украинским мигрантам в Польше, Александр Пестряков заявил, что в последнее время число украинцев в Польше, которые жалуются на нападки, растет.
О резком снижении уровня поддержки украинцев свидетельствуют социологические опросы: если ранее помощь гражданам этой страны одобряли около 94% поляков, то сейчас этот показатель сократился до 48%.