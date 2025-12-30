МИД РФ объявил решительный протест поверенным Латвии, Литвы и Эстонии

Поверенных вызвали в российское внешнеполитическое ведомство в связи с введением их властями ограничений на хозяйственную деятельность российских посольств. Москва расценивает эти шаги как противоправные и грубо нарушающие международные конвенции. В МИД подчеркнули, что новые требования прибалтийских стран не только затруднят работу посольств, но и носят дискриминационный характер. Дипломатам заявили, что Россия оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер.