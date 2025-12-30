Ричмонд
МИД РФ объявил решительный протест поверенным Латвии, Литвы и Эстонии

Россия вызвала глав дипмиссий Латвии, Литвы и Эстонии для заявления решительного протеста. Об этом сообщили в МИД РФ.

Источник: Life.ru

«30 декабря в МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест», — говорится в официальном сообщении.

Поверенных вызвали в российское внешнеполитическое ведомство в связи с введением их властями ограничений на хозяйственную деятельность российских посольств. Москва расценивает эти шаги как противоправные и грубо нарушающие международные конвенции. В МИД подчеркнули, что новые требования прибалтийских стран не только затруднят работу посольств, но и носят дискриминационный характер. Дипломатам заявили, что Россия оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер.

Конфликт из-за условий работы российских посольств — не единственная точка напряжения в отношениях с Прибалтикой. Ранее Латвия ужесточила антироссийские меры в спортивной сфере, запретив въезд 14 российским бобслеистам для участия в этапе Кубка мира. В российском посольстве тогда назвали это решение ожидаемым, сославшись на принятые в 2024 году поправки к латвийскому закону «О спорте», и выразили обеспокоенность безопасностью атлетов в стране.

