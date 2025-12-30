В Южной Корее разблокировали доступ к главной газете КНДР

Власти Южной Кореи разрешили доступ к «Нодон Синмун», центральной газете Трудовой партии КНДР.
Южнокорейское руководство решило постепенно открывать информационные ресурсы Северной Кореи для жителей страны.
Отказ от предоставления доступа в рамках предыдущей тактики исходил из предположения, что жители Южной Кореи могут легко поддаваться северокорейской пропаганде, заявили в Сеуле.
