Лукашенко утвердил инвестиционную программу на 2026 год, касающуюся 62 объектов

30 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 460, которым утверждена государственная инвестиционная программа на 2026 год, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Отмечается, что на финансирование предусмотрено 2 млрд 987,7 млн. рублей. Они пойдут на проектирование и строительство 62 объектов, а также финансирование 11 мероприятий. Информируют, что в программу включены объекты с высокой степенью готовности, из которых 21 планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.
В частности, в 2026-м будет строиться и реконструироваться ветка железнодорожного пути для скоростного сообщения с Национальным аэропортом Минск, автомобильные дороги М-10 (Гомель — Кобрин), М-3 (Минск — Витебск), Р-122 (Могилев — Костюковичи).
В списке мосты через реку Днепр (на автодороге М-10 Гомель — Кобрин), реку Мухавец (на автомобильной дороге Р-2 Столбцы — Кобрин), реку Вилия (на автомобильной дороге Р-28 Минск — Нарочь).
Ранее Александр Лукашенко подписал закон, который изменит деятельность белорусских ИП.
Кроме того, Лукашенко подписал закон о повышенных налогах на доходы и недвижимость.
Также мы писали, что глава государства помиловал 22 человека, осужденных за экстремизм.
Прочитайте, что Минтруда сказало, что белорусы будут отдыхать 12 дней в январе 2026 года.