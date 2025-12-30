Лукашенко утвердил инвестиционную программу на 2026 год, касающуюся 62 объектов

Отмечается, что на финансирование предусмотрено 2 млрд 987,7 млн. рублей. Они пойдут на проектирование и строительство 62 объектов, а также финансирование 11 мероприятий. Информируют, что в программу включены объекты с высокой степенью готовности, из которых 21 планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.