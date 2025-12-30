Зеленский заявил, что определился с кандидатурой главы своего офиса

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой на пост руководителя своего офиса, однако фамилии его не назвал.
«Что касается главы офиса, я определился. Информация будет немного позже», — приводит ТАСС ответ Зеленского на соответствующий вопрос представителей СМИ.
Глава страны также заявил, что в начале года будут назначены несколько новых глава областных администраций.
Ранее Зеленский заявил, что ему проще упразднить свой офис, чем подобрать замену Андрею Ермаку, которого он ранее отправил в отставку.
Об отставке Андрея Ермака, занимавшего должность руководителя офиса главы киевского режима, стало известно 28 ноября.