Украина готовит смену руководства в Офисе президента на 2026 год

В Киеве определились с кандидатурой на должность главы офиса президента.

Кандидат на должность нового руководителя Офиса президента уже выбран. Об этом президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается руководителя офиса, я определился. Информация будет чуть позже», — сказал он агентству «РБК-Украина». Глава государства добавил, что кадровые изменения в руководстве президентских администраций произойдут сразу в начале 2026 года.

Ранее Зеленский уже называл возможных претендентов на пост главы Офиса президента. Среди них фигурировали премьер-министр Денис Шмыгаль и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.