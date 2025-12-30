Украина готовит смену руководства в Офисе президента на 2026 год

В Киеве определились с кандидатурой на должность главы офиса президента.
Кандидат на должность нового руководителя Офиса президента уже выбран. Об этом президент Украины Владимир Зеленский.
«Что касается руководителя офиса, я определился. Информация будет чуть позже», — сказал он агентству «РБК-Украина». Глава государства добавил, что кадровые изменения в руководстве президентских администраций произойдут сразу в начале 2026 года.
Ранее Зеленский уже называл возможных претендентов на пост главы Офиса президента. Среди них фигурировали премьер-министр Денис Шмыгаль и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.