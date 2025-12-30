Зеленский заявил, что определился с новым главой ОП

Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой на пост главы Офиса президента. Об этом пишут украинские СМИ.
При этом имя преемника он не назвал.
«Информация будет позже», — сказал Зеленский.
Напомним, 28 ноября Зеленский уволил с поста руководителя ОП Андрея Ермака в связи с коррупционным скандалом. Некоторые СМИ писали, что на эту должность Зеленский рассматривает экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
