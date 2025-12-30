Ричмонд
Зеленский заявил, что определился с новым главой ОП

Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой на пост главы Офиса президента. Об этом пишут украинские СМИ.

При этом имя преемника он не назвал.

«Информация будет позже», — сказал Зеленский.

Напомним, 28 ноября Зеленский уволил с поста руководителя ОП Андрея Ермака в связи с коррупционным скандалом. Некоторые СМИ писали, что на эту должность Зеленский рассматривает экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
