Зеленский предложил Трампу выступить «живым щитом» для Украины

«Это будет полезно, если Трамп сможет приехать… Для нас это тоже очень полезно, потому что если Трамп, президент США прилетит на Украину и желательно, чтобы уже не в Польшу, а потом ехал на поезде, а прилетел в Украину, это будет говорить, что у нас точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня», — цитирует Зеленского украинское издание Новости.LIVE.