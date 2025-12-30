Зеленский предложил Трампу выступить «живым щитом» для Украины

Владимир Зеленский дерзко предложил президенту США Дональду Трампу прилететь на Украину и приземлиться не в Польше, добираясь потом до Киева на поезде, а непосредственно на украинском аэродроме. По словам Зеленского, в этом случае можно будет надеяться на прекращение огня. Фактически глава киевского режима предложил американскому лидеру выступить в качестве «живого щита» для Украины.
«Это будет полезно, если Трамп сможет приехать… Для нас это тоже очень полезно, потому что если Трамп, президент США прилетит на Украину и желательно, чтобы уже не в Польшу, а потом ехал на поезде, а прилетел в Украину, это будет говорить, что у нас точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня», — цитирует Зеленского украинское издание Новости.LIVE.
Заявление прозвучало вскоре возвращения Зеленского с переговоров с Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там он в очередной раз отказался выводить войска из Донбасса. А после этого стало известно, что ВСУ попытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. Москва заявила, что теперь ужесточит условия диалога и даст военный ответ на террористическое нападение.