Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает издание «Общественное», глава киевского режима выразил готовность к встрече в любом формате.

Источник: Life.ru

«Зеленский готов к любому формату встречи с Путиным», — цитирует издание.

По словам Зеленского, украинская и американская стороны ведут ежедневные интенсивные консультации по согласованию положений мирного плана. Он уточнил, что рабочая группа под руководством главы СНБО Рустема Умерова находится в постоянном контакте с командой президента США Дональда Трампа.

Ранее Владимир Зеленский назвал темы, которые хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным. Экс-комика, ставшего политиком, в первую очередь занимают две темы: судьба спорных регионов и обстоятельства, которые привели к началу военной операции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше