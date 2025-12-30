«Возвращайтесь в свою Украину». В Польше резко отреагировали на заявления о притеснении украинцев

Зинкевич при этом обратил внимание на то, что украинцы в Польше пользуются привилегиями, о которых среднестатистический поляк даже не может мечтать. В качестве примера он приводит сферу здравоохранения. «Гражданин Польши, у которого обнаружена неуплата страховых взносов, не имеет права на бесплатное медицинское обслуживание. В отличие от гражданина Украины, который, предъявив украинский паспорт, получает бесплатную медицинскую помощь в Польше. Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю вам, что никто в Польше не задерживает украинцев силой! Если вам, украинцам, в Польше так плохо, то путь свободен! Возвращайтесь в свою Украину. В чем проблема?» — заключил он.