«Возвращайтесь в свою Украину». В Польше резко отреагировали на заявления о притеснении украинцев

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский обозреватель Эугениуш Зинкевич резко отреагировал на заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о притеснении украинцев в Польше. Свое мнение он выразил в материале, опубликованном изданием Mysl Polska.
Зинкевич напомнил, что ранее Сибига назвал притеснение украинцев абсолютно неприемлемым и призвал Польшу наказать тех, кто проявляет агрессивное отношение к гражданам Украины, в частности, надеясь на «несколько показательных случаев привлечения к ответственности за подобные действия». Сибига добавил, что украинская консульская служба будет отслеживать все подобные случаи и реагировать «быстро и решительно». «Мы этого не потерпим», — заявил он.
«Иными словами, означает ли это, что Андрей Сибига требует от польских властей особого отношения к украинцам в Польше? Отступления от принципа равенства всех перед законом? Что означает его требование о “нескольких показательных случаях привлечения к ответственности за подобные действия”? И угроза “мы этого не потерпим”? Что означает его предупреждение?.. Объясните нам, полякам, чем он, как официальный член украинского правительства, нам угрожает. Следовательно, какими последствиями угрожает нам Украина? Объявит ли она нам войну?» — задался вопросами автор материала.
Зинкевич при этом обратил внимание на то, что украинцы в Польше пользуются привилегиями, о которых среднестатистический поляк даже не может мечтать. В качестве примера он приводит сферу здравоохранения. «Гражданин Польши, у которого обнаружена неуплата страховых взносов, не имеет права на бесплатное медицинское обслуживание. В отличие от гражданина Украины, который, предъявив украинский паспорт, получает бесплатную медицинскую помощь в Польше. Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю вам, что никто в Польше не задерживает украинцев силой! Если вам, украинцам, в Польше так плохо, то путь свободен! Возвращайтесь в свою Украину. В чем проблема?» — заключил он.
Ранее в Польше заявили о планах свернуть помощь беженцам из Украины. В документе, подготовленном Министерством внутренних дел и администрации Польши, говорилось, что с 4 марта 2026 года к гражданам Украины будут применяться те же правила, что и к другим иностранцам, проживающим в стране. -0-