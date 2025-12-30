США опубликовали новые санкции против Ирана

Власти США ввели новые санкции против Ирана, мотивируя это соображениями ядерной безопасности и нераспространения оружия массового уничтожения. Информация об этом появилась 30 декабря на официальном сайте Министерства финансов США.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) пополнило свой список SDN тремя иранскими предприятиями, включая Fanavari electro moj mobin, Kavoshgaran asman moj ghadir и международную частную компанию Pardisan rezvan shargh.
В санкционный перечень также были внесены имена пяти граждан Исламской Республики и одного выходца из Венесуэлы.
Напомним, что 19 декабря OFAC ужесточило санкции в отношении родственников и приближенных венесуэльского президента Николаса Мадуро. Подчеркивалось, что любые активы и имущественные права лиц, попавших под санкции, на территории Соединенных Штатов будут заморожены.