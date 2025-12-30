Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США опубликовали новые санкции против Ирана

В санкционный список США добавлены пять граждан из Ирана и один гражданин из Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Власти США ввели новые санкции против Ирана, мотивируя это соображениями ядерной безопасности и нераспространения оружия массового уничтожения. Информация об этом появилась 30 декабря на официальном сайте Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) пополнило свой список SDN тремя иранскими предприятиями, включая Fanavari electro moj mobin, Kavoshgaran asman moj ghadir и международную частную компанию Pardisan rezvan shargh.

В санкционный перечень также были внесены имена пяти граждан Исламской Республики и одного выходца из Венесуэлы.

Напомним, что 19 декабря OFAC ужесточило санкции в отношении родственников и приближенных венесуэльского президента Николаса Мадуро. Подчеркивалось, что любые активы и имущественные права лиц, попавших под санкции, на территории Соединенных Штатов будут заморожены.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше